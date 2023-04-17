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Посольство осведомлено о россиянке с ребенком в Нубийской митрополии в Хартуме

Посольство РФ осведомлено о ситуации с россиянкой, заблокированной с ребенком в здании Нубийской митрополии в Хартуме
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Фото: REUTERS/Courtesy of Maxar Technologies
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Посольство России в курсе ситуации с заблокированной в здании церкви Нубийской митрополии в Хартуме россиянкой с ребенком, которые не могут выйти на улицу из-за постоянных обстрелов на фоне столкновений в Судане. Об этом сообщили 17 апреля в диппредставительстве.

«Мы знаем и о ситуации с нахождением росгрожданки с ребенком в одной из церквей Хартума. К сожалению обстановка в суданской столице остается напряженной. В этой связи перемещение по городу представляет большую опасность, чем нахождение в домах или иных защищенных помещениях», — уточнили в посольстве.

Отмечается, что при первой возможности будет проведена эвакуация российских граждан в места их проживания или посольство. Там добавили, что посольство поддерживает контакты с российскими гражданами в Судане.

«Посольство России в Судане поддерживает контакты с росгражданами, в том числе с теми, кого внезапно и повсеместно начавшиеся боевые действия застали вне мест постоянного проживания», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипведомства.

Сообщается также, что на территории посольства действуют строгие меры безопасности.

«Трагические события, происходящие в Судане, вызывают большую тревогу в Москве. Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и выдержку и предпринять срочные шаги к прекращению огня. Мы исходим из того, что любые разногласия можно урегулировать путем переговоров», — отметили в посольстве.

Ранее в этот день сообщалось, что в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме заблокированы 15 человек, среди них россиянка с ребенком. Они не могут выйти на улицу из-за постоянных обстрелов.

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Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Как сообщил секретариат Межправительственной организации по развитию (ИГАД), участники саммита приняли решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон.

16 апреля суданская армия согласилась открыть гуманитарные коридоры ради безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа.

Призыву ООН также последовали Силы быстрого реагирования (SRF) Судана. При этом спецназ, так же как и армия Судана ранее, оставляет за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.

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