WP узнала о сомнениях союзников США после утечки данных

Союзники США выразили обеспокоенность касательно способности Вашингтона хранить секретные данные после инцидента с утечкой документов Пентагона в Сеть. Об этом 14 апреля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в правительствах стран Европы.

Источник утверждает, что информация о шпионаже США за союзниками и партнерами шокирует не так сильно, как раньше, поскольку многие страны следят друг за другом.

Другие источники также выразили обеспокоенность по поводу того, как Вашингтон обращается с секретными материалами. При этом они признали, что не могут позволить себе ограничить обмен информацией с США, которые обладают «огромным потенциалом в области разведки с использованием радиоэлектронных средств, превосходящим возможности любой другой страны».

По информации The Washington Post, очередная утечка данных «нанесла определенный ущерб, поскольку вызывает сомнения в том, как защищаются и обрабатываются разведданные» в США. Американские союзники также выразили недоумение касательно решения Пентагона предоставить неопытному военнослужащему доступ к огромному объему секретных данных разведки. Однако европейские чиновники подчеркивают, что данный инцидент не заставит их страны отказаться от сотрудничества с США.

Газета сообщила, что члены разведывательного альянса «Пять глаз» (Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, США) намерены повышать уровень обмена информацией с Вашингтоном. Они призывают США ограничить использование грифа NOFORN, который запрещает передавать документ лицам, не являющимся американскими гражданами.

Помимо этого, издание подчеркивает, что после публикаций об утечке документов в СМИ, глава Пентагона Ллойд Остин связался со своими коллегами в Германии и Южной Корее, а госсекретарь США Энтони Блинкен связался с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В свою очередь, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман провела несколько телефонных бесед со своими коллегами из союзнических стран.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Газета Politico 10 апреля отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения. В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого специалисты пытаются определить виновных и объем раскрытой информации.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных.

13 апреля агенты ФБР арестовали военнослужащего Джека Тейшейру, который подозревается в утечке секретных документов Пентагона. Обвинения ему были предъявлены официально 14 апреля. Военнослужащий предстал перед мировым судьей Дэвидом Хеннесси в Бостоне. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по делу об утечке секретных документов Пентагона.

Джо Байден 14 апреля поручил военным и службам разведки принять меры по защите секретных данных, чтобы утечки больше не повторялись. Также он дал поручение выяснить, по какой причине Тейшейра имел доступ к значительному объему информации.