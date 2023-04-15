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Байден поручил прояснить ситуацию с доступом к секретным документам Пентагона

Байден поручил прояснить ситуацию с доступом к секретным документам Пентагона

Байден поручил прояснить ситуацию с арестованным по делу об утечке материалов Пентагона
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Фото: commons.wikimedia.org/Joeyp3413
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Президент США Джо Байден дал поручение выяснить, по какой причине военнослужащий Национальной гвардии Джек Даглас Тейшейра, арестованный по делу об утечке секретных материалов Пентагона, имел доступ к значительному объему информации. Об этом он заявил в пятницу, 14 апреля, отвечая на вопросы журналистов в Дублине.

По его словам, он поручил своей администрации проанализировать масштабы утечки и «убедиться, что они докопаются до сути, почему он вообще получил доступ» к такому количеству засекреченных документов.

«Я не думаю, что это займет много времени», — сообщил Байден.

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Ранее в этот день Джо Байден поручил военным и службам разведки принять меры по защите секретных данных, чтобы утечки больше не повторялись. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал утечку данных в США. Он заявил, что действия подозреваемого Джека Тейшейры — это забота американских спецслужб. Дело Москвы при этом — анализировать и изучать полученные данные, всё еще подвергая сомнению их достоверность.

Тейшейра был арестован агентами Федерального бюро расследования в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, 13 апреля. Незадолго до этого был проведен обыск в его доме в городе Дайтоне, штат Массачусетс.

Обвинения Тейшейре были предъявлены официально 14 апреля. Военнослужащий предстал перед мировым судьей Дэвидом Хеннесси в Бостоне. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по делу об утечке секретных документов Пентагона.

По данным телеканала CNN, Тейшейра занимался обеспечением спецсвязи и обладал необходимым доступом для получения документов. По долгу он должен был работать с чрезвычайно секретными документами, поэтому ему был предоставлен допуск к сверхсекретной/конфиденциальной закрытой информации (TS/SCI).

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

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