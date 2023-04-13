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Подозреваемый в утечке разведданных США предстанет перед судом 14 апреля

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Фото: REUTERS/ABC /WCVB-TV
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Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра предстанет перед судом в Бостоне 14 апреля. Об этом 13 апреля сообщил телеканал CNN.

По информации CNN, точное время заседания будет объявлено 14 апреля. Ожидается, что суд примет решение о передаче дела на рассмотрение в Вашингтон.

Отмечается, что Тейшейра поступил на службу в 2019 году и работал в сфере коммуникаций. Это подразделение занимается, в частности, обеспечением нормальной работы «обширной и глобальной коммуникационной сети» военно-воздушных сил. Тейшейра имеет звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, которое является третьим в табеле о рангах этого вида вооруженных сил. Он удостоен медали за достижения ВВС США, что является стандартной наградой для военных с аналогичным сроком службы.

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Ранее в этот день агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали военнослужащего Джека Тейшейру — он подозревается в утечке секретных документов Пентагона. Незадолго до этого ФБР провело обыск в его доме в городе Дайтон, штат Массачусетс. В нем участвовали около шести вооруженных сотрудников.

Глава минюста США Меррик Гарланд также подтвердил информацию об аресте Тейшейры.

По данным The New York Times, Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоит от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

При этом в самом Пентагоне комментировать данные о личности подозреваемого отказались, отметив, что утечка данных была преднамеренной.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов.

Газета The Washington Post 12 апреля написала, что утечки секретных документов администрации США мог осуществить молодой человек, якобы работающий на военной базе. Как утверждает издание, документы в течение нескольких месяцев распространялись в закрытом чате в мессенджере Discord. Один из участников группы рассказал газете, что секретные материалы выложил пользователь с ником OG. Он утверждал, что является работником военной базы, не уточняя, какой именно. Предполагается, что ему чуть больше 20 лет.

В свою очередь, телеканал Fox News сообщил, что утечка секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ).

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