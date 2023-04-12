Fox News узнал возможные источники утечки секретных бумаг Пентагона

Утечка десятков американских секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщает 11 апреля телеканал Fox News.

По состоянию на сегодняшний день, указывает телеканал, известно, что в Сети было размещено 53 документа. Большинство оказавшихся в интернете документов представляет собой закрытые доклады Пентагона, рассылаемые в электронном виде на специально защищенные планшеты. Получателями таких докладов могут являться примерно до 5 тыс. человек.

Отмечается, что среди материалов есть также строго засекреченные разведывательные данные, которые не были включены ни в один из брифингов министерства обороны.

Между тем доступ к такой информации тяжело получить даже сотрудникам Пентагона, а их включение в обнародованный список предполагает, что источник утечки находится за пределами оборонного ведомства.

Ранее в этот день глава Пентагона Ллойд Остин заявил о начале уголовного расследования минюстом США по факту утечки секретных документов. Также он сообщил, что секретные документы оборонного ведомства, ставшие достоянием гласности, датируются 28 февраля – 1 марта.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

На следующий день, 7 апреля, газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки составил порядка 100 документов. Данные, которые были выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter, включали в себя фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.

Позже, 10 апреля, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сказал, что США пока не могут ответить на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или же в Сети могут появиться еще какие-то материалы. Также он заявил об отсутствии единой версии об утечке секретных документов Пентагона.