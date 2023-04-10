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В США признали отсутствие единой версии об утечке документов Пентагона

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби 10 апреля заявил об отсутствии единой версии об утечке секретных документов Пентагона.

«Мы пока не пришли к рабочей теории», — сказал он на брифинге.

По словам Кирби, некоторые попавшие в Сеть документы были отредактированы. Он подчеркнул, что оказавшиеся в открытом доступе документы «абсолютно не должны были стать публичными».

Кирби также добавил, что Вашингтон связался с Киевом по поводу утечки «на высоком уровне».

При этом он не подтвердил подлинность каких-либо документов. В настоящий момент это устанавливают профильные ведомства. Кроме того, он призвал СМИ аккуратно описывать ситуацию.

«Без подтверждения подлинности этих материалов: они не должны были оказаться в публичном доступе, они не должны оказываться на передовицах газет или в телерепортажах», — добавил он.

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Ранее в этот день Кирби сказал, что США пока не могут ответить на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или же в Сети могут появиться еще какие-то материалы.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post (WP), часть документов была подготовлена зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

Между тем 10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

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