Власти США подтвердили арест подозреваемого в утечке материалов Пентагона

Глава минюста США Меррик Гарланд 13 апреля подтвердил информацию об аресте подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона, соответствующее видео опубликовано в одном из Twitter-аккаунтов.

«Сегодня министерство юстиции США арестовало Джека Дагласа Тейшейру в связи с расследованием, которое касается несанкционированного <...> распространения засекреченной информации по национальной обороне», — сказал Гарланд.

Ранее в этот день агенты Федерального бюро расследования (ФБР) арестовали военнослужащего Джека Тейшейру — он подозревается в в утечке секретных документов Пентагона. Незадолго до этого ФБР провели обыск в его доме в городе Дайтоне, штат Массачусетс. В нем участвовали около шести вооруженных сотрудников.

По данным The New York Times, Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоят от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

При этом в самом Пентагоне комментировать данные о личности подозреваемого отказались, отметив, что утечка данных была преднамеренной.

О сливе сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от Вашингтона объяснений. 8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки.