Стоявший за утечкой разведданных США мог получить их на военной базе

Утечки секретных документов администрации США мог осуществить молодой человек, якобы работающий на военной базе. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила газета The Washington Post.

В статье утверждается, что документы в течение нескольких месяцев до марта распространялись в закрытом чате в мессенджере Discord, который популярен среди геймеров. Один из участников этой группы рассказал журналистам издания, что секретные материалы выложил пользователь с ником OG. Он утверждал, что является работником военной базы, не уточняя какой именно. Предполагается, что ему чуть больше 20 лет.

«Он, конечно, знал, что делает, когда публиковал эти документы. Это не какая-то случайная утечка», — рассказал WP один из пользователей чата.



Авторы материала заявили, что среди опубликованных документов были материалы, которые могли быть доступны только лицам, прошедшим тщательные проверки.

Журналисты также отметили, что некоторые участники группы в Discord якобы знают реальное имя OG, но не раскрывают его. Более того, с одним из пользователей чата американские власти уже установили контакт.



Кроме того, в публикации утверждается, что в этой группе состояли российские и украинские пользователи.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post (WP), часть документов была подготовлена зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сказал, что США пока не могут ответить на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или же в Сети могут появиться еще какие-то материалы. Также он заявил об отсутствии единой версии об утечке секретных документов Пентагона.

Газета Politico 10 апреля отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения. В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого специалисты пытаются определить виновных и объем раскрытой информации.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Известиями» отметил, что союзники США по НАТО не найдут ничего удивительного в попавших в Сеть секретных американских документах. По его мнению, они и так всё прекрасно знают. В то же время он призвал с осторожностью относиться к данным о возможном контрнаступлении Украины.

Между тем 11 апреля Politico сообщила, что в конгрессе США запросили секретные брифинги об утечке данных Пентагона.

Минюст США начал уголовное расследование по факту утечки секретных документов.

Телеканал Fox News сообщил, что утечка секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ).

При этом минобороны Великобритании утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности.