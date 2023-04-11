Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили об отсутствии данных о передачи Египтом оружия России
Экономика
Мишустин заявил о важности независимости России в создании технологий
Спорт
Главный тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве
Мир
Минобороны Великобритании заявило о неточностях в утечке материалов Пентагона
Мир
Полиция Северной Ирландии обнаружила самодельные бомбы в преддверии визита Байдена
Армия
Российский танк Т-72 выдержал прямое попадание снаряда
Мир
Баскетболистка Грайнер выпустит мемуары о заключении в России
Экономика
ЦБ РФ отметил рост рублевых счетов и депозитов в марте
Общество
Признание иностранного образования в России переведут в онлайн-формат с 1 сентября
Мир
Генконсульство России проведет традиционное возложение цветов в Бухенвальде
Мир
Азербайджан и Армения заявили о жертвах среди военных после столкновения на границе
Экономика
Путин сообщил об улучшении прогноза социально-экономического развития РФ
Экономика
Цена нефти Brent поднялась до $85,3 за баррель

Минобороны Великобритании заявило о неточностях в утечке материалов Пентагона

Минобороны Британии заявило, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны Великобритании утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности. Об этом 11 апреля сообщается в аккаунте ведомства в Twitter.

«Широко освещаемая утечка, предположительно, секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны быть осторожны в безоговорочной вере в утверждения, которые могут распространять дезинформацию», — сообщается в заявлении представителя министерства, опубликованном на странице.

Слив не работает: кому выгодны утечки американских спецслужб
Версия о дезинформации не выдерживает критики

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в этот день в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева.

Газета The New York Times 10 апреля со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что иметь доступ к документам могли сотни, если не тысячи военных и правительственных чиновников США. При этом в материале отмечалось, что улики, оставленные в Сети, могут помочь следователям сузить круг возможных подозреваемых.

Газета Politico в тот же день отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения. В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого специалисты пытаются определить виновных и объем раскрытой информации.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что союзники США по НАТО не найдут ничего удивительного в попавших в Сеть секретных американских документах. По его мнению, они и так всё прекрасно знают. В то же время он призвал с осторожностью относиться к данным о возможном контрнаступлении Украины.

Порядка 100 секретных документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии, «слили» в Сеть 6 апреля. Из них следовало, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. После этого несколько стран потребовали от США объяснений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023