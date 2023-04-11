Минобороны Великобритании заявило о неточностях в утечке материалов Пентагона

Минобороны Великобритании утверждает, что утечка секретных материалов Пентагона содержит неточности. Об этом 11 апреля сообщается в аккаунте ведомства в Twitter.

«Широко освещаемая утечка, предположительно, секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности. Читатели должны быть осторожны в безоговорочной вере в утверждения, которые могут распространять дезинформацию», — сообщается в заявлении представителя министерства, опубликованном на странице.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в этот день в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что утечка секретных материалов Пентагона не окажет влияния на военную стратегию Киева.

Газета The New York Times 10 апреля со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что иметь доступ к документам могли сотни, если не тысячи военных и правительственных чиновников США. При этом в материале отмечалось, что улики, оставленные в Сети, могут помочь следователям сузить круг возможных подозреваемых.

Газета Politico в тот же день отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения. В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого специалисты пытаются определить виновных и объем раскрытой информации.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Известиями» выразил мнение, что союзники США по НАТО не найдут ничего удивительного в попавших в Сеть секретных американских документах. По его мнению, они и так всё прекрасно знают. В то же время он призвал с осторожностью относиться к данным о возможном контрнаступлении Украины.

Порядка 100 секретных документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии, «слили» в Сеть 6 апреля. Из них следовало, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. После этого несколько стран потребовали от США объяснений.