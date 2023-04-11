В Конгрессе запросили секретные брифинги об утечке данных Пентагона

Законодатели Конгресса США потребовали ответов после утечки секретных материалов Пентагона, которые включали информацию о возможном контрнаступлении Украины. Об этом 11 апреля пишет издание Politico.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер со своей стороны запросил проведение секретных брифингов для членов Конгресса на следующей неделе.

«Мы не знаем, что еще может произойти или к чему еще у них есть доступ. Вот почему так важно найти и закрыть этот источник. Утечка может приравниваться к шпионажу», — цитирует издание члена комитета Палаты представителей по разведке Майка Тернера.

Тернер и председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил Джек Рид также сделали совместное заявление о том, что ищут ответы на вопрос об утечке.

«Защита секретной информации имеет решающее значение для нашей национальной безопасности, и министерство обороны и разведывательное сообщество должны действовать быстро, чтобы предотвратить любую утечку и определить источник любой утечки», — отмечается в их заявлении .

Рид подчеркнул, что по-прежнему сосредоточен на поддержке международных усилий по оказанию помощи Украине в СВО.

Газета The New York Times 10 апреля со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что иметь доступ к документам могли сотни, если не тысячи, военных и правительственных чиновников США. При этом в материале отмечалось, что улики, оставленные в Сети, могут помочь следователям сузить круг возможных подозреваемых.

Газета Politico в тот же день отмечала, что Вашингтон пытается урегулировать ситуацию с утечкой данных. Представители американских разведслужб, Госдепа и Пентагона обратились к иностранным коллегам, чтобы развеять их опасения. В настоящий момент проводится расследование, в ходе которого специалисты пытаются определить виновных и объем раскрытой информации.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с «Известиями» отметил, что союзники США по НАТО не найдут ничего удивительного в попавших в Сеть секретных американских документах. По его мнению, они и так всё прекрасно знают. В то же время он призвал с осторожностью относиться к данным о возможном контрнаступлении Украины.

Порядка 100 секретных документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии «слили» в Сеть 6 апреля. Из них следовало, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. После этого несколько стран потребовали от США объяснений.