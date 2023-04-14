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Обвиняемому в утечке данных Пентагона грозит до 15 лет лишения свободы

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Фото: REUTERS/Lauren Owen Lambert
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Военнослужащему ВВС национальной гвардии США Джеку Тейшейре грозит до 15 лет лишения свободы по делу об утечке секретных документов Пентагона. Об этом 14 апреля сообщил телеканал BBC News.

Он обвиняется в несанкционированной передаче информации национальной обороны и несанкционированном удалении секретных документов или материалов.

Обвинения Тейшейре были предъявлены официально 14 апреля. Военнослужащий предстал перед мировым судьей Дэвидом Хеннесси в Бостоне.

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По данным телеканала CNN, Тейшейра занимался обеспечением спецсвязи и обладал необходимым доступом для получения документов. По долгу он должен был работать с чрезвычайно секретными документами, поэтому ему был предоставлен допуск к сверхсекретной/конфиденциальной закрытой информации (TS/SCI).

Тейшейра был арестован агентами Федерального бюро расследования в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, 13 апреля. Незадолго до этого был проведен обыск в его доме в городе Дайтоне, штат Массачусетс.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

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