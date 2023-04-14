Обвиняемому в утечке данных Пентагона грозит до 15 лет лишения свободы

Военнослужащему ВВС национальной гвардии США Джеку Тейшейре грозит до 15 лет лишения свободы по делу об утечке секретных документов Пентагона. Об этом 14 апреля сообщил телеканал BBC News.

Он обвиняется в несанкционированной передаче информации национальной обороны и несанкционированном удалении секретных документов или материалов.

Обвинения Тейшейре были предъявлены официально 14 апреля. Военнослужащий предстал перед мировым судьей Дэвидом Хеннесси в Бостоне.

По данным телеканала CNN, Тейшейра занимался обеспечением спецсвязи и обладал необходимым доступом для получения документов. По долгу он должен был работать с чрезвычайно секретными документами, поэтому ему был предоставлен допуск к сверхсекретной/конфиденциальной закрытой информации (TS/SCI).

Тейшейра был арестован агентами Федерального бюро расследования в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, 13 апреля. Незадолго до этого был проведен обыск в его доме в городе Дайтоне, штат Массачусетс.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.