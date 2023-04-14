Арестованному по делу об утечке документов военному США предъявили обвинение

Арестованному в связи с утечкой секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре официально предъявили обвинение в изъятии, хранении и передаче конфиденциальной информации. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил телеканал CNN.

Мужчина предстал перед мировым судьей Дэвидом Хеннесси в Бостоне.

21-летний летчик Национальной гвардии ВВС Массачусетса был арестован агентами Федерального бюро расследования (ФБР) в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс, 13 апреля. Незадолго до этого был проведен обыск в его доме в городе Дайтоне, штат Массачусетс.

По информации CNN, Джек Тейшейра поступил на службу в 2019 году и работал в сфере коммуникаций. Он получил звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, которое является третьим в табеле о рангах этого вида вооруженных сил. Тейшейра был удостоен медали за достижения ВВС США, что является стандартной наградой для военных с аналогичным сроком службы.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

13 апреля корреспондент издания The New York Yimes предположил, что Тейшейре может грозить несколько десятков лет тюремного заключения. Он отметил, что ему могут быть предъявлены обвинения в соответствии со ст. 18 USC 793, также известной как закон о шпионаже.

В тот же день политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями» заявил, что подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона, возможно, действовал на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.