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NYT назвала потенциальный срок для виновника утечки файлов Пентагона

NYT: подозреваемому в утечке документов Пентагона могут грозить десятки лет тюрьмы
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Фото: Соцсети
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Подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре может грозить несколько десятков лет тюремного заключения. К такому выводу в четверг, 13 апреля, пришел корреспондент издания The New York Yimes Чарли Сэвидж.

Он проанализировал заявление главы минюста США Меррика Гарланда по данному делу.

«В отчете Гарланда указано, что Тейшейре будут предъявлены обвинения в соответствии со статьей 18 USC 793, также известной как Закон о шпионаже», — отметил журналист.

По его словам, данный закон предусматривает уголовную ответственность за несанкционированное изъятие, хранение и передачу конфиденциальных документов, связанных с национальной обороной, которые могут быть использованы для нанесения ущерба США или помощи иностранному противнику. Каждый из этих пунктов отдельным нарушением и карается тюремным сроком до 10 лет.

Тем не менее, строить конкретные прогнозы не представляется возможным, пока не установлен окончательный масштаб утечки. Как отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сотрудники оборонного ведомства занимаются этим вопросом.

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Ранее в этот день политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями» заявил, что подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра возможно действовал на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

13 апреля стало известно, что подозреваемый в утечке разведданных предстанет перед судом в Бостоне 14 апреля. Агенты Федерального бюро расследования (ФБР) арестовали его ранее в тот же день. Незадолго до этого был проведен обыск в его доме в городе Дайтоне, штат Массачусетс.

По информации CNN, Джек Тейшейра поступил на службу в 2019 году и работал в сфере коммуникаций. Он получил звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, которое является третьим в табеле о рангах этого вида вооруженных сил. Тейшера был удостоен медали за достижения ВВС США, что является стандартной наградой для военных с аналогичным сроком службы.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

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