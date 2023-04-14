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Эксперт назвал подозреваемого в утечке данных США фанатиком Ассанжа

Политолог Солонников назвал подозреваемого в утечке разведданных США фанатиком Джулиана Ассанжа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра возможно действовал на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу, заявил 13 апреля «Известиям» политолог Дмитрий Солонников.

«Парень, скорее всего, — это технический сотрудник или какой-то младший специалист, который доступ имел к материалам чисто для их передачи, обработки, пересылки. Явно это не ведущий аналитик, который собирал материалы и делал их них глобальные заключения. Есть и технические специалисты, которые имеют доступ к передаче, хранению секретных материалов. Скорее всего это фанатик Джулиана Ассанжа, который считает, что секретная информация должна быть передана огласке. Я думаю, что есть вероятность, что он причастен к одному какому-то блоку информации», — сказал он.

Эксперт добавил, что вероятно, утечек материалов было несколько. При этом общественность узнала не о всех.

Слив не работает: кому выгодны утечки американских спецслужб
Версия о дезинформации не выдерживает критики

Ранее в этот день военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» указал на то, что утечка секретных документов Пентагона могла быть подготовлена американскими спецслужбами, чтобы дезинформировать российское командование.

13 апреля сообщалось, что подозреваемый в утечке американских разведданных предстанет перед судом в Бостоне 14 апреля. Агенты Федерального бюро расследования (ФБР) арестовали его ранее в тот же день. Незадолго до этого ФБР провели обыск в его доме в городе Дайтоне, штат Массачусетс. В нем участвовали около шести вооруженных сотрудников.

В Пентагоне комментировать данные о личности подозреваемого отказались, отметив, что утечка данных была преднамеренной.

По информации CNN, Тейшейра поступил на службу в 2019 году и работал в сфере коммуникаций. Это подразделение занимается, в частности, обеспечением нормальной работы «обширной и глобальной коммуникационной сети» военно-воздушных сил. Тейшейра имеет звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, которое является третьим в табеле о рангах этого вида вооруженных сил. Он удостоен медали за достижения ВВС США, что является стандартной наградой для военных с аналогичным сроком службы.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.

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