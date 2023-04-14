Обвиняемый в утечках секретных материалов Пентагона занимался обеспечением спецсвязи

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра, который на данный момент обвиняется в утечках секретных документов Пентагона и арестован, занимался обеспечение спецсвязи и обладал необходимым доступом для получения документов. Об этом 14 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в минобороны США.

Отмечается, что по долгу службы Тейшейра должен был работать с чрезвычайно секретными документами, поэтому ему был предоставлен допуск к сверхсекретной/конфиденциальной закрытой информации (TS/SCI)

«По словам чиновника, Тейшейра прошел «очень тщательную проверку биографических данных», чтобы получить это разрешение. Люди с допуском к TS/SCI обязаны подписывать соглашения о неразглашении, и они «обязаны сообщать о себе», если они случайно неправильно обращаются с информацией или имеют какие-либо проблемы, которые «могут повлиять на ваше психическое состояние или способность продолжать выполнять свою работу», — сообщил телеканал.

Также выяснилось, что подобный доступ позволял солдату не только скачивать документы, но и забирать их домой, что он и делал, а затем фотографировал.

Ранее, 13 апреля, 21-летний летчик Национальной гвардии ВВС Массачусетса был арестован агентами Федерального бюро расследования (ФБР) в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Незадолго до этого был проведен обыск в его доме в городе Дайтоне, штат Массачусетс. Позднее ему были предъявлены обвинения в изъятии, хранении и передаче конфиденциальной информации.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование утечки. По данным источника The Washington Post, часть документов была подготовлена зимой для председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. При этом доступ к секретной информации имели «сотни, если не тысячи» сотрудников военного ведомства.