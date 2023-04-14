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Песков заявил об изучении Россией секретных материалов после утечки в США

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Российское руководство ознакомлено с материалами СМИ об утечках секретных документов Пентагона, но изучать их — прерогатива спецслужб. Об этом 14 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Все-таки они не были в открытом доступе, в концентрированном виде их увидеть невозможно, но мы читали, разумеется, все сообщения СМИ. С ними ознакомились», — сказал он.

Пресс-секретарь президента также отметил, что действия Джека Тейшейры, задержанного по подозрению в организации утечек секретных данных США, это забота американских спецслужб. Забота Москвы при этом — анализировать и изучать полученные данные, всё еще подвергая сомнению их достоверность.

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Ранее, 13 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин поручил провести проверку механизма доступа к секретным данным США для предотвращения новых утечек. Он добавил, что примет любые меры для защиты секретных материалов государства.

В тот же день агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали военнослужащего Джека Тейшейру — он подозревается в утечке секретных документов Пентагона. Незадолго до этого ФБР провело обыск в его доме в городе Дайтон, штат Массачусетс. В нем участвовали около шести вооруженных сотрудников.

Информацию об аресте Тейшейры подтвердил глава минюста США Меррик Гарланд.

По данным телеканала CNN, Тейшейра предстанет перед судом в Бостоне 14 апреля. Ожидается, что суд примет решение о передаче дела на рассмотрение в Вашингтон.

Согласно информации The New York Times, Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоит от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

При этом в самом Пентагоне комментировать данные о личности подозреваемого отказались, отметив, что утечка данных была преднамеренной.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от Соединенных Штатов объяснений.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

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