Байден поручил принять меры для предотвращения слива документов

Президент США Джо Байден поручил военным и службам разведки принять меры по защите секретных данных, чтобы утечки больше не повторялись. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома в пятницу, 14 апреля.

Отмечается, что глава государства обратил внимание на работу сотрудников спецназа, участвовавших в задержании подозреваемого в утечке.

«Я высоко оцениваю быстрые действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных документов правительства США», — подчеркнул президент, отметив, что подлинность слитых документов не установлена.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал утечку данных в США. Он заявил, что действия подозреваемого Джека Тейшейры — это забота американских спецслужб. Дело Москвы при этом — анализировать и изучать полученные данные, всё еще подвергая сомнению их достоверность.

21-летний летчик Национальной гвардии ВВС Джек Даглас Тейшейра был арестован агентами ФБР в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Незадолго до этого был проведен обыск в его доме. Позднее ему предъявили обвинения в изъятии, хранении и передаче конфиденциальной информации.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.