Депутат рады указал на устранение офисом Зеленского нелояльных лиц из кабмина

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак «убирает» из кабинета министров страны нелояльных чиновников. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в понедельник, 30 января, в своем Telegram-канале.

«Ермак противостоит людям из «старого» окружения Зеленского, либо убирает не на 101% лояльных», — написал он.

По словам депутата, министры Ирина Верещук, Юлия Лапутина и Сергей Шкарлет, которых Киев собирается отправить в отставку в ближайшее время, принадлежат к лагерю уволенного ранее замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко.

Министр культуры Александр Ткаченко, чья фамилия также фигурирует в списках на увольнение, по утверждению Дубинского, находится в конфликте с Ермаком.

Министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин уходит с должности из-за болезни, сообщил депутат.

«По итогам назначений сможем с полной уверенностью утверждать, что в стране появился неформальный премьер-министр по фамилии Ермак», — подытожил Дубинский.

Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных кадровых изменений.

Так, 24 января, Зеленский назначил заместителем главы своего офиса бывшего главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

В тот же день стало известно, что кабинет министров Украины отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей.

В частности, со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Также в тот день заместитель руководителя офиса главы государства Кирилл Тимошенко опубликовал в Telegram-канале фото с заявлением об отставке.

Еще одним кадровым изменением оказалось увольнение Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора Украины.

До этого, 23 января, в видеообращении Зеленский заявил о кадровых перестановках во властных структурах. По его словам, массовые отставки чиновников на Украине затронут и представителей правоохранительных органов.

17 января в отставку подал главный спикер офиса Зеленского — советник руководителя органа Алексей Арестович.