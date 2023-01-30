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Депутат рады указал на устранение офисом Зеленского нелояльных лиц из кабмина

Депутат рады Дубинский: глава офиса Зеленского Ермак «убирает» из кабмина Украины нелояльных чиновников
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Фото: ТАСС/Zuma
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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак «убирает» из кабинета министров страны нелояльных чиновников. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в понедельник, 30 января, в своем Telegram-канале.

«Ермак противостоит людям из «старого» окружения Зеленского, либо убирает не на 101% лояльных», — написал он.

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По словам депутата, министры Ирина Верещук, Юлия Лапутина и Сергей Шкарлет, которых Киев собирается отправить в отставку в ближайшее время, принадлежат к лагерю уволенного ранее замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко.

Министр культуры Александр Ткаченко, чья фамилия также фигурирует в списках на увольнение, по утверждению Дубинского, находится в конфликте с Ермаком.

Министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин уходит с должности из-за болезни, сообщил депутат.

«По итогам назначений сможем с полной уверенностью утверждать, что в стране появился неформальный премьер-министр по фамилии Ермак», — подытожил Дубинский.

Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных кадровых изменений.

Так, 24 января, Зеленский назначил заместителем главы своего офиса бывшего главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

В тот же день стало известно, что кабинет министров Украины отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей.

В частности, со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Также в тот день заместитель руководителя офиса главы государства Кирилл Тимошенко опубликовал в Telegram-канале фото с заявлением об отставке.

Еще одним кадровым изменением оказалось увольнение Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора Украины.

До этого, 23 января, в видеообращении Зеленский заявил о кадровых перестановках во властных структурах. По его словам, массовые отставки чиновников на Украине затронут и представителей правоохранительных органов.

17 января в отставку подал главный спикер офиса Зеленского — советник руководителя органа Алексей Арестович.

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