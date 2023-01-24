Массовые отставки чиновников на Украине. Главное

На Украине началась череда кадровых перестановок. Со своих постов уходят руководящие лица и приближенные президента страны Владимира Зеленского. Кто займет освободившиеся позиции, в чем причина массовых увольнений — читайте в материале «Известий».

Замглавы офиса Зеленского подал в отставку

В понедельник, 23 января, Зеленский анонсировал кадровые перестановки во властных структурах. Украинский лидер предупредил, что изменения в том числе коснутся правоохранительных органов страны.

На следующий день заместитель руководителя офиса главы государства Кирилл Тимошенко опубликовал в Telegram фото с заявлением об отставке. Причин такого решения он не назвал, но поблагодарил президента и глав областных военных администраций, с которыми, по его словам, удалось «построить самую мощную команду в стране».

В свою очередь Зеленский уже издал указ об увольнении Тимошенко. По данным украинских СМИ, на смену ему может прийти глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

Также украинские издания прочат Тимошенко на пост главы областной военной администрации на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Издание «Страна», ссылаясь на собственные источники, утверждает, что причиной увольнения Тимошенко стали подозрения по ряду уголовных дел о коррупции в его отношении. Собеседники СМИ утверждают, что политика решено было уволить заранее, чтобы при объявлении подозрений от Национального антикоррупционного бюро не пострадала репутация всего офиса.

Замминистра обороны Украины подал в отставку

Также 24 января подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. В его задачи входило тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Это решение обусловлено недавним скандалом с закупкой продуктов для украинских войск по завышенным ценам. Чиновник сам настоял на увольнении во избежание создания угрозы для стабильного обеспечения ВСУ.

Глава украинского военного ведомства Алексей Резников отставку заместителя принял. Однако пресс-служба минобороны, комментируя кадровые перестановки, отметила, что обвинения в адрес Шаповалова безосновательны. Инициативу чиновника в ведомстве оценили как «достойный поступок в традициях европейской и демократической политики, демонстрацию того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла».

Кто займет место замминистра обороны Украины, пока не сообщается.

Уволен заместитель генпрокурора Украины

Третьим за день кадровым изменением оказалось увольнение Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора Украины. Глава надзорного органа Андрей Костин подписал приказ об увольнении заместителя по собственному желанию.

Украинские СМИ называют причиной увольнения скандал с отпуском Симоненко в Испании. По данным источников, заместитель генпрокурора ослушался Зеленского и выехал на 10 дней в Европу.

Два замминистра инфраструктуры Украины подали в отставку

Вскоре во вторник стало известно, что в отставку подали сразу два заместителя главы министерства развития общин и территорий Украины — Иван Лукеря и Вячеслав Негода. Оба чиновника сообщили о своем решении в социальных сетях.

Лукеря аргументировал уход тем, что давно принял решение, но бюрократические обстоятельства сложились так, что его отставка совпала с другими кадровыми перестановками.

Негода же ситуацию прояснять не стал, отметив, что сейчас «не время и не место делать отчеты».

Примечательно, что 21 января издание «Украинская правда» сообщило о задержании замминистра инфраструктуры, общин и территорий Украины Василия Лозинского при получении взятки в размере $400 тыс. В министерстве подтвердили эту информацию и заверили в его скором увольнении.

Отставка советника главы офиса Зеленского Арестовича

На прошлой неделе в отставку подал главный спикер офиса Зеленского — советник руководителя органа Алексей Арестович. Предпосылкой к этому послужил скандал с его высказыванием об обрушении части дома в Днепре. Тогда политик назвал причиной ЧП работу системы противовоздушной обороны Украины.

При этом в беседе с «Известиями» политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин назвал отставку Арестовича политическим маневром. По его мнению, «беспринципный политтехнолог» таким образом решил проверить, имеется ли у него поддержка.

Отставки во властных структурах Украины

По данным источников «Страны», под угрозой увольнения из украинского правительства находятся и три министра — глава минэнерго Герман Галущенко, глава министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт и глава министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

Комментируя эти предположения, народный депутат Алексей Гончаренко выразил уверенность в грядущей отставке Галущенко, а другие прогнозы подверг сомнению.

При этом Зеленский, анонсируя перестановки, указывал, что они затронут «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти, и в регионах, и в правоохранительной системе».