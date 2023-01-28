Посол Украины во Франции рассказал о планах Запада передать Киеву 321 тяжелый танк

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что страны Запада на данный момент обещали передать Киеву совокупно 321 тяжелый танк. Об этом он заявил в пятницу, 27 января, в интервью телеканалу BFMTV.

«На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине. Сроки поставок разнятся», — сказал он, отметив, что помощь Киеву требуется как можно скорее.

По словам Омельченко, если техника прибудет в августе или сентябре, может быть слишком поздно. Он также добавил, что киевский режим нуждается и в поставках самолетов.

Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал слишком поздним прибытие американских танков M1 Abrams только к августу. Он также отметил, что сроки поставки европейской техники ему также неизвестны. Военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя известиям «Известиям» слова Зеленского, назвал их пиаром и шантажом.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В американской администрации вместе с тем подчеркнули, что процесс передачи боевых машин может затянуться.

Одновременно с этим правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. О намерении поставить танки на вооружение украинской армии сообщили и другие страны, в том числе Польша. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 27 января заявил о намерении передать Киеву 60 танков, среди которых 30 PT-91 и 14 Leopard.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова со своей стороны заявила, что поставки тяжелых вооружений не изменят ситуацию в пользу Киева, а лишь выведут страны Запада на новый уровень противостояния с Москвой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».