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Посол Украины во Франции рассказал о планах Запада передать Киеву 321 тяжелый танк

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore
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Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что страны Запада на данный момент обещали передать Киеву совокупно 321 тяжелый танк. Об этом он заявил в пятницу, 27 января, в интервью телеканалу BFMTV.

«На сегодня ряд стран официально подтвердил передачу 321 тяжелого танка Украине. Сроки поставок разнятся», — сказал он, отметив, что помощь Киеву требуется как можно скорее.

По словам Омельченко, если техника прибудет в августе или сентябре, может быть слишком поздно. Он также добавил, что киевский режим нуждается и в поставках самолетов.

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Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский назвал слишком поздним прибытие американских танков M1 Abrams только к августу. Он также отметил, что сроки поставки европейской техники ему также неизвестны. Военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя известиям «Известиям» слова Зеленского, назвал их пиаром и шантажом.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В американской администрации вместе с тем подчеркнули, что процесс передачи боевых машин может затянуться.

Одновременно с этим правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. О намерении поставить танки на вооружение украинской армии сообщили и другие страны, в том числе Польша. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий 27 января заявил о намерении передать Киеву 60 танков, среди которых 30 PT-91 и 14 Leopard.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова со своей стороны заявила, что поставки тяжелых вооружений не изменят ситуацию в пользу Киева, а лишь выведут страны Запада на новый уровень противостояния с Москвой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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