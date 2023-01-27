Зеленский негативно оценил планы по прибытию танков M1 Abrams к августу

Прибытие американских танков M1 Abrams на Украину только к августу — это слишком поздно. Об этом 27 января заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он отметил, что Киеву необходимо новое оружие как можно скорее. На вопрос журналистки, считает ли он прибытие танков к августу несвоевременным, Зеленский подтвердил, что это слишком поздно.

По его словам, также неизвестны сроки поставки европейских танков, которые Киев должен получить раньше американских, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, Зеленский вновь упомянул о том, что Киеву боевые машины нужны в больших количествах, так как «пять, десять танков не решают вопроса на поле боя».

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» назвал пиаром и шантажом слова Зеленского о позднем прибытии танков из США.

Ранее в этот же день координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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