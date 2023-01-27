В Белом доме оценили сроки поставки танков Abrams на Украину
Поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев. Об этом 27 января заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Американским танкам Abrams понадобится больше времени, <...> прежде чем они будут на месте», — заявил Кирби в эфире CNN.
На вопрос о поставке истребителей Кирби не дал конкретного ответа, но заявил, что Вашингтон находится в контакте с Киевом относительно будущих пакетов военной помощи.
25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.
Вместе с тем заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд указала, что Вашингтон не сможет отправить танки M1 Abrams на Украину до наступления весны.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что поддерживать боеспособность и обслуживать танки Abrams Вооруженным силам Украины будет непросто.
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.
В свою очередь руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин предупредил, что ударный вариант робота «Маркер» сможет справиться с танками Abrams.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.
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