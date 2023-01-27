Поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев. Об этом 27 января заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Американским танкам Abrams понадобится больше времени, <...> прежде чем они будут на месте», — заявил Кирби в эфире CNN.

На вопрос о поставке истребителей Кирби не дал конкретного ответа, но заявил, что Вашингтон находится в контакте с Киевом относительно будущих пакетов военной помощи.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Вместе с тем заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд указала, что Вашингтон не сможет отправить танки M1 Abrams на Украину до наступления весны.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что поддерживать боеспособность и обслуживать танки Abrams Вооруженным силам Украины будет непросто.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

В свою очередь руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин предупредил, что ударный вариант робота «Маркер» сможет справиться с танками Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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