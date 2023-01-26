Нуланд исключила отправку танков Abrams на Украину до весны

США не смогут отправить танки M1 Abrams на Украину до наступления весны. Об этом 26 января заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Abrams, как вы знаете, является очень сложным танком и требует значительной подготовки. Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению», — сказала она во время выступления в сенате.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отмечают в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

Эту информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, поставка американских танков M1 Abrams на Украину может занять много месяцев. Он также добавил, что поставка немецких танков Leopard займет не так много времени.

В тот же день газета Politico сообщила, что власти США закупят танки Abrams для поставки на Украину, так как на складах Пентагона их недостаточно. По данным издания, танки поставят Киеву в рамках «Инициативы по содействию безопасности Украины» (USAI).

26 января руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин предупредил, что ударный вариант робота «Маркер» сможет справиться с танками Abrams и Leopard. Он пояснил, что робот сможет автоматически засекать и поражать противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) американские и германские танки.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент страны Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о СВО было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.