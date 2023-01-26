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Politico сообщила о нехватке у США танков Abrams для поставок на Украину

Politico: на складах Пентагона не хватает американских танков Abrams для поставки на Украину, их планируют закупить
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Karmann
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Власти США закупят танки Abrams для поставки на Украину, так как на складах Пентагона их недостаточно. Об этом 25 января сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

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По данным издания, танки поставят Киеву в рамках «Инициативы по содействию безопасности Украины» (USAI).

«Вы видели, как мы делали это раньше. Если у нас нет запасов в США, то мы идем по пути закупок, чтобы обеспечить приобретение того, что необходимо Украине. Именно так мы и сделаем в случае с Abrams», — сказал он.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отмечают в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

24 января газета The Wall Street Journal писала о том, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1. В издании отметили, что этот шаг будет осуществлен по договоренности с Германией о выделении украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как российские силы располагают тысячами танков.

Экс-кандидат в конгресс США от штата Флорида Чак Каллесто высказался, что Зеленскому нужно отправить не американские танки, а счет.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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