В США заявили о необходимости нескольких месяцев для доставки танков на Украину

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что поставка американских танков M1 Abrams на Украину может занять много месяцев. Такое заявление он сделал 25 января на регулярном брифинге. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил информацию.

«Я не буду называть конкретную дату. Потребуется много месяцев, прежде чем танки окажутся там», — сказал Кирби.

Он также добавил, что поставка немецких танков Leopard займет не так много времени.

Ранее в этот день стало известно о том, что Байден принял решение о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Также в Белом доме сообщили, что Байден обсудил помощь Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Накануне газета The Wall Street Journal писала о том, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1. В издании отметили, что этот шаг будет осуществлен по договоренности с Германией о выделении украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент страны Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о СВО было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.