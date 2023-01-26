Реклама
Прямой эфир
Мир
International Paper сообщила о продаже доли бизнеса российским партнерам
Политика
В Совфеде назвали экс-президента Польши подстрекателем
Спорт
Матыцын заявил о недопустимости особых условий участия спортсменов РФ в международных турнирах
Мир
США продолжают передавать Украине разведданные
Мир
Производитель электрооборудования Legrand заявил о желании уйти из РФ
Происшествия
Девочка-подросток погибла в Сочи после наезда легкового BMW на переходе
Экономика
Страховка для ТЦ от пожаров подорожала в России на 5-20%
Мир
В бундестаге допустили поставки истребителей Украине в будущем
Мир
В США заявили о необходимости нескольких месяцев для доставки танков на Украину
Мир
Анджелина Джоли закрыла благотворительный фонд поддержки женщин
Туризм
В Петербурге разработают новые туристические маршруты к юбилею Пушкина
Мир
В нескольких областях Украины прогремели взрывы
Сюжет:

В США заявили о необходимости нескольких месяцев для доставки танков на Украину

Белый дом: передача танков Abrams Киеву займет многие месяцы
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Master Sgt. Matthew Plew
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что поставка американских танков M1 Abrams на Украину может занять много месяцев. Такое заявление он сделал 25 января на регулярном брифинге. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил информацию.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

«Я не буду называть конкретную дату. Потребуется много месяцев, прежде чем танки окажутся там», — сказал Кирби.

Он также добавил, что поставка немецких танков Leopard займет не так много времени.

Ранее в этот день стало известно о том, что Байден принял решение о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Также в Белом доме сообщили, что Байден обсудил помощь Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Накануне газета The Wall Street Journal писала о том, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1. В издании отметили, что этот шаг будет осуществлен по договоренности с Германией о выделении украинской стороне небольшого количества танков Leopard 2 немецкого производства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал план Вашингтона об отправке Abrams провальным по технологическим аспектам.

Украина на протяжении нескольких месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику. Так, президент страны Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия на Украину. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о СВО было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023