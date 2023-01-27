Военный эксперт назвал шантажом слова Зеленского о позднем прибытии танков из США

Военный эксперт Владислав Шурыгин 27 января в беседе с «Известиями» назвал пиаром и шантажом слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что танки М1 Abrams могут прийти из США на Украину слишком поздно.

Ранее Зеленский в эфире телеканала Sky News заявил, что прибытие американских танков на Украину к августу — слишком поздний срок.

«Это просто голимый пиар с задачей выжать из союзников танки как можно быстрее. Сами по себе танки не решают ничего в сегодняшней ситуации. Кроме танков Украина получает кучу всякого оружия. И скорее заявление Зеленского — откровенный шантаж [президента США Джо] Байдена», — сказал Шурыгин.

25 января Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. В администрации США подчеркнули факт того, что поставки бронемашин могут затянуться.

При этом 26 января газета The Washington Post написала, что поставка различных моделей танков Украине вряд ли сыграет решающую роль в боях. В частности, отмечалось, что украинские войска нужно обучить. Кроме того, эффективность военной техники также будет зависеть от того, как хорошо ее внедрят на передовой.

Тогда же официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».