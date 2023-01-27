«Закрыть вопрос с победой в Угледаре»

Одна из важнейших точек на всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО — Угледар. Российские войска вплотную подошли к нему с юга. В ожесточенных боях выбили ВФУ из нескольких поселков на восточных подступах к городу и начинают его окружение с севера. В Киеве прекрасно понимают, что если Угледар падет, то следующей целью ВС России станет стратегический логистический центр — поселок Курахово. Он расположен всего в нескольких километрах от Угледара и на него завязаны поставки ресурсов для всей украинской обороны от Славянска и Краматорска до самого запорожского направления. Поэтому сопротивление ВФУ на это участке — ожесточенное. Корреспонденты «Известий» побывали на позициях 3-го батальона 1-го армейского Донецкого корпуса, который наступает на город с востока.

Шахтерская дивизия

— Все наши, русские, русская наша армия, которая задействована на этом угледарском направлении, все идут в наступление. Каждый выполняет свою задачу... Чтобы закрыть вопрос с этим направлением, с нашей победой! — эмоционально рассказывает Константин Кузьмин с позывным «Шахтер», командир 3-го батальона территориальной обороны имени 383-й Шахтёрской дивизии.

В годы действия минских соглашений батальон формально относился к территориальной бороне ДНР. Но в ходе СВО он стал штурмовым. На Угледарском направлении находится с весны. Бойцы получили большой опыт наступательных действий — участвовали в штурме Волновахи и Марьинки, вели ближние бои в плотной застройке.

Сейчас его бойцы, выбив противника, сразу закрепляются — оборудуют позиции. В отдельных местах подразделения ВФУ пытается переходить в локальные контратаки, любой ценой вернуть потерянные линии обороны. Но успеха они добиться не могут. На своих новых позициях российские войска сразу же окапываются, строят блиндажи, а чуть дальше устанавливаются бетонные заграждения.

Закрыть вопрос_3 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Тактика обороны у противника очень простая: при малейшем нашем давлении они начинают бить из артиллерии по населенному пункту, по мирным жителям. Это происходит везде — и в Артемовске, и на том же горловском направление, где наши ребята постепенно продвигаются вперед, — рассказывает Константин Кузьмин.

Узел замыкания

Угледар — это небольшой городок примерно в пятидесяти километрах от столица ДНР. До 2014-го года в нем проживало чуть более 14 тысяч человек. Но сейчас это — стратегически важная точка для всей украинской обороны на донецком направлении. В двадцати километрах севернее находится еще один небольшой городок Курахово. Это важнейший логистический узел, на который замкнута вся украинская оборона от Славянска и Краматорска и до самого запорожского направления.

Но пробиться к Курахово не так-то просто. За восемь лет ВФУ возвели там сразу четыре рубежа обороны, которые опираются на особенности рельефа местности. С севера город прикрывает рукотворное водохранилище. С востока до него можно пройти только полностью очистив Марьинку. При этому наступление будет идти по узкой дороге. А вот с юга у Курахово нет прикрытия. Поэтому самое удобное направление атаки на это важнейший логистический узел — со стороны Угледара.

Но украинские вооруженные формирования прекрасно это понимали. Поэтому подготовились к защите. Угледар — крупный центр добычи угля. На его территории действует сразу три шахты. И это очень сильно повлияло на географию города. С севера и северо-востока его прикрывают две большие рукотворные горы — террикона. Эти особенности позволили создать ВФУ прочную оборону.

Закрыть вопрос_4 Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Российская армия ведет наступление на линию Угледар–Курахово с двух направлений — южного и восточного. К 26 января морские пехотинцы ВС РФ заняли частный сектор на въезде в Угледар с юга. Но пока штурм самого города на начинался. С восточной стороны ВС РФ закрепились в поселках Владимировка и Благодатное. Теперь их главная задача — обойти Угледар с севера и отрезать его от Курахово.

Артиллерийская паника

Мы выдвигаемся на одну из новых позиций 3-го батальона. Отсюда прекрасно видны вышки трех шахт Углегорска. Не прекращается работа артиллерии, реактивных систем залпового огня. На горизонте видны разрывы и поднимающийся из Угледара и Курахово дым крупных пожаров.

— Вот мы видим поднялся дым, вот тоже. Ведутся конкретные наступательные действия на Угледар. Парни–артиллеристы работают хорошо. Живая сила противника обездвижина, обеспечение не подвозится, сейчас всё происходит так, как надо, — показывает с наблюдательного пункта на высоте происходящее офицер с позывным «Грек».

Закрыть вопрос_5 На горизонте видны вышки трех шахт Угледара Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

На угледарском направлении российским войскам противостоят не только украинские боевики, но и большое количество иностранных наемников. По словам офицеров 3-го БТО в радиоэфире многократно фиксировали и польскую, и английскую речь.

Очень много работы на этом направлении и у российской ПВО. Противник остается активен в воздухе, работают разведывательные БПЛА различных типов, которые необходимо обнаруживать и уничтожать. Также ВФУ активно применяют реактивные системы залпового огня, снаряды которых также уничтожаются российскими зенитчиками. Не прошло и пяти минут, как мы пришли на позиции батальона, но уже стали свидетелями нескольких воздушных перехватов.

Закрыть вопрос_6 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Активно работают и Воздушно-космические силы ВС РФ. На наших глазах российский самолет выпустил ракету и выполнил разворот на второй боевой заход. Примечательно, что борт ВКС работал на высоте в несколько километров. Поэтому в небе отчетливо был виден только его инверсионный след.

– Это не «Грач» (штурмовик Су-25, — «Известия»). Те летают на низкой высоте. Это что-то более серьезное, — говорит офицер 3-го БТО с позывным «Тимофей».

Пытаясь компенсировать крупные потери живой силы, украинское командование перебрасывает на угледарское направление оставшиеся резервы, среди которых много мобилизованных из свежих наборов, не успевших пройти достаточную подготовку. На отдельных позициях, которые прикрыты подобными «новобранцами», под мощным огнём авиации и авиаударами наблюдались случаи паники и бегства.

Идет на штурм

За год с момента начала СВО улучшилось взаимодействие подразделений, работа с артиллерией и бронетехникой. А еще рядовые бойцы и командиры сплотились между собой, почувствовали плечо друг друга.

— Появилось сплоченное боевое братство, — объясняет «Шахтёр».

Закрыть вопрос_7 Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Изменилась и тактика штурмовых действий. От попыток идти вперед «с наскока» и выжимать противника с позиций плотным артиллерийским огнем, опытные подразделения переходят к сложной системе штурма.

Одним из основных приемов становится продвижение в ближний бой штурмовых групп пока артиллерия или бронетехника подавляет огнем укрепления противника. Такие приемы требуют хорошей слаженности и оперативного управления.