The Washington Post сочла сборной солянкой западную военную помощь Киеву

Поставка различных моделей танков Украине вряд ли сыграет решающую роль в боях. Об этом 26 января сообщает газета The Washington Post.

«Более широкий комплекс [вооружений], собранный на этой неделе США и европейскими странами, представляет собой сборную солянку из разных моделей танков», — говорится в материале.

Отмечается, что, несмотря на поставки, остаются сомнения в том, что новые танки сыграют роль в боях, так как украинские войска нужно обучить. Кроме того, эффективность военной техники также будет зависеть от того, как хорошо ее внедрят на передовой.

«Ни одна система или платформа вооружений не может изменить правила игры», — сказал старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.

Ранее в этот день глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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