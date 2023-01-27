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Захарова указала на бесполезность западных танков для Киева

Захарова: поставки западных танков на Украину не изменят ситуацию в пользу Киева
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Фото: Global Look Press/picture alliance/Ralph Zwilling
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Поставки западных танков на Украину не изменят ситуацию в пользу Киева. Об этом 27 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Поставки танков не изменят, конечно, ситуации в пользу киевского режима. Но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной, с нашим народом», — заявила она на брифинге, добавив, что западная техника является законной целью для российских военных.

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Кроме того, на сегодняшний день Европа полностью изменила свою стратегию и речи об обороне Украины уже не идет — сейчас Киев и Запад готовы на всё, чтобы нанести максимальный ущерб России, резюмировала представитель МИД.

Ранее в этот день глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками из ФРГ.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков.

Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Еще 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и буду уничтожены.

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