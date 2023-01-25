ВС РФ заняли более выгодные позиции на запорожском направлении

В ходе наступательных действий российских подразделений группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении. Об этом 25 января сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что за сутки было уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, автомобиль и гаубица Д-20.

Ранее в этот день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области находится около 40 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские войска готовятся к проведению контрнаступления.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, рассказал о провале плана ВСУ по масштабному наступлению в Запорожской области благодаря российским войскам. Он отметил, что теперь украинская армия для удержания линии фронта вынуждена стянуть резервы, в том числе с донецкого направления.

Рогов также отметил, что российские войска продвинулись в направлении Гуляйполя на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области и взяли под контроль несколько опорных пунктов украинских войск.

Ранее, 21 января, он сообщил о взломе первой линии обороны украинских военных на запорожском направлении. По словам Рогова, за сутки российские войска продвинулись на этом направлении вперед на глубину около 7 км.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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