Рогов сообщил о взломе первой линии обороны ВСУ в Запорожской области
Первая линия обороны Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта в Запорожской области взломана. Об этом 21 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление <...> По всей линии фронта наша армия владеет инициативой», — сообщил он «РИА Новости».
Он подчеркнул, что активные боевые действия продолжаются.
Рогов отметил, что оборонительные укрепления украинских войск выстроены по линии городов Каменское – Орехов – Гуляйполе.
Также он добавил, что за минувшие сутки российские войска продвинулись вперед на глубину около 7 км.
Накануне российские войска освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области.
17 января командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Он отметил, что особенно это не редкость на запорожском направлении.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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