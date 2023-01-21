Служащие ВС РФ оттесняют противника на запорожском направлении. Об этом в субботу, 21 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около 7 км. В процессе окончательного освобождения не менее семи населенных пунктов», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с острой нехваткой снарядов на фоне результативных атак российских бойцов. Он добавил, что для поражения складов с боеприпасами противника артиллеристы чаще всего применяют высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Торнадо-С».

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил об активизации боев по всей линии фронта в Запорожской области. Он также рассказал, что российская армия перешла в локальное наступление в районе Орехова и освободила четыре населенных пункта от формирований ВСУ. Сейчас поселения находятся под огневым контролем ВС РФ.

Кроме того, 20 января силы РФ освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил об уничтожении в этом районе ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

Как отметил Рогов 19 января, подразделениям российской армии удалось вытеснить украинских солдат на запасные оборонительные рубежи и сдвинуть линию фронта в Запорожской области.

До этого, 17 января, командир танковой роты ВС РФ заявил, что настроение боевиков ВСУ в целом плачевное: они начинают сдаваться на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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