Случаи добровольной сдачи в плен среди украинских боевиков на запорожском направлении участились. Об этом рассказал командир танковой роты Вооруженных сил (ВС) России журналистам.

«Настроение противника в целом плачевное очень. Потихоньку они начинают сдаваться. Пять человек пришли сами. Приползли. Сначала подползали. Мы думали, что они идут в наступление. А они просто руки вверх подняли. Я бы не сказал, что это редкость на запорожском направлении», — сказал он.

Российский военный добавил, что на передовых позициях запорожского направления превалирует территориальная оборона Украины.

Ранее, 16 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что киевское руководство отвело часть войск с запорожского направления, перебросив их на восточное направление. Он уточнил, что здесь остались элитные части Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранный легион, отряды национальной гвардии и территориальной обороны.

Кроме того, в этот день российские танкисты рассказали военкору «Известий» Роману Польшакову о том, что нередки случаи, когда перед экипажами танков Т-72 останавливаются группы сдающихся в плен украинских военных. По словам бойца с позывным «Суетолог», только за минувшую неделю 10 националистов сдались в плен ради спасения жизни.

До этого, 12 января, украинский боевик, находящийся в районе Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР), рассказал, что киевское руководство не дало приказа отступать и буквально бросило военных ВСУ без еды и воды. Он пожаловался на то, что моральный дух украинских военных в упадке.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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