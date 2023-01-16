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Танкисты рассказали «Известиям» о приползших сдаваться украинских боевиках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экипажи танков Т-72 уверенно справляются с боевыми задачами в зоне спецоперации, уничтожают огневые точки и опорные пункты украинских националистов. Но иногда приходится останавливать боевые машины перед группами сдающихся в плен, рассказали танкисты военкору «Известий» Роману Польшакову, который посетил позиции российских военнослужащих.

«Едем с танкистами. Поступила задача — разобрать опорник (опорный пункт. — Ред.) противника. Едем на подготовленную огневую позицию. Она примерно в километре отсюда», — рассказал журналист, сидя на Т-72.

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Земля в регионе промерзла, продолжил корреспондент, машины в грязи не вязнут. По словам танкистов, работать стало и легче, и быстрее. Второй танкист взвода работает по забетонированному опорному пункту противника осколочно-фугасными снарядами.

На успех в сражении влияет не только техника, но и боевой дух. Настрой — главная составляющая на фронте, рассказал боец с позывным Суетолог. По его словам, только за минувшую неделю 10 националистов сдались в плен ради спасения жизни.

«Потихоньку они начинают сдаваться. По пять человек. Позавчера пять человек пришли сами. Сначала подползали, мы думали, они идут в наступление, а оказалось, они просто руки вверх подняли и пошли сдаваться к нашим», — поделился Суетолог.

15 января российский офицер с позывным Сокол, командующий батареей самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация», рассказал в беседе с «Известиями» об уничтожении всего личного состава минометного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, военным оперативно передали координаты, после чего они скоординировали огонь и уничтожили личный состав вражеского расчета.

В этот же день Минобороны продемонстрировало кадры того, как артиллеристы Южного военного округа, поддерживая действия мотострелковых подразделений, наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам военной техники ВСУ, доставляющим подкрепления и боеприпасы из САУ «Акация».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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