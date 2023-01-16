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В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска

Рогов: Киев отвел часть войск с запорожского участка фронта в район Соледара и Артемовска
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Украина отвела часть войск с запорожского направления. Об этом 16 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Режим Владимира Зеленского отвел часть войск с нашего направления, перебросив их на восточное направление, в район Соледара и Артемовска (украинское название — Бахмут)», — заявил он «РИА Новости».

По его словам, на запорожском направлении остались элитные части Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранный легион, отряды национальной гвардии и территориальной обороны.

В тот же день испанская газета El Pais написала, что военные из двух украинских батальонов, которые находились в Артемовске и Соледаре, покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов.

Также 16 января сдавшийся в плен военный ВСУ заявил, что в Артемовске погибла рота его сослуживцев. По его словам, украинские войска несли огромные потери, а командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу.

Ранее, 12 января, пленные солдаты ВСУ рассказали «Известиям» о потерях в рядах украинской армии и о безразличии командования, которое «кидает» военных на поле боя. По его словам, украинское командование, отправляя военных на задание, использует угрозы, при этом нередко отдает «дебильные» приказы.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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