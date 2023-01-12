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Пленные украинские военные рассказали о безразличном отношении командования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали «Известиям» о потерях в рядах украинской армии и о безразличии командования, которое «кидает» военных на поле боя.

«Когда мы были на полигоне, нам всегда внушали, что десантники своих не бросают, каждый бьется до конца. По факту нас просто кинули. Кинули, трех убили, трое мы остались», — заявил пленный солдат ВСУ Сергей.

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Он также рассказал о регулярных потерях в рядах ВСУ, которые происходят «изо дня в день».

По его словам, украинское командование, отправляя военных на задание, использует угрозы. При этом нередко отдает «дебильные» приказы.

«Нам сказали идти, потому что у нас выбора нет. Десять дней назад приняли ожесточенные меры к отказникам и дезертирам», — отметил он.

Его слова подтвердил другой пленный, Александр. По его мнению, они оказались в плену, так как их вынудили отправиться на задание без прикрытия.

«Немного обидно, можно было прикрыть. По факту кинули, я так думаю», — сказал Александр.

Ранее, 5 января, пленные украинские военнослужащие назвали президента Украины Владимира Зеленского марионеткой и шавкой . Кроме того, как заявил один из пленных, на передовой он не видел своих командиров и даже не знает их. Также, по разговорам сослуживцев, он понял, что и они не сталкивались с офицерами.

Другой пленный заявил, что командиры их «кинули, как мясо».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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