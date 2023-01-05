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Пленные украинские военные назвали Зеленского марионеткой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пленные украинские военнослужащие 5 января назвали президента Украины Владимира Зеленского марионеткой и шавкой. Видео с комментариями бойцов опубликовало Минобороны России.

Один из пленных, Николай Пономаренко, указал, что Зеленский не является независимым.

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«Нет, марионетка <...> Не марионетка — шавка! Вот так даже будет лучше», — заявил солдат.

Он также отметил, что на передовой не видел своих командиров и даже не знает их. Также, по разговорам сослуживцев, он понял, что и они не сталкивались с офицерами.

Другой пленный, Богдан Семенчук, добавил, что командиры их «кинули, как мясо».

В ноябре французский политик Флориан Филиппо заявил, что президент США Джо Байден намерен избавиться от Зеленского, как только перестанет нуждаться в его услугах как марионетки.

В августе зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» заявил, что Зеленский — марионетка в руках Запада. По его словам, он не может самостоятельно принимать решения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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