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В Совфеде назвали Зеленского марионеткой Запада

Сенатор Климов назвал Зеленского марионеткой Запада
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский — марионетка в руках Запада, он не может самостоятельно принимать решения. Такое мнение 26 августа в разговоре с «Известиям» выразил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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Таким образом он прокомментировал слова советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о том, что переговоры с Москвой будут означать «смертный приговор» для Украины, и Зеленский категорически настроен против них.

«Зеленский — марионетка. Человек, который поставлен для того, чтобы изображать президента страны. Хочет ли он переговоры или не хочет, боится или нет — это не имеет никакого значения к реальной действительности», — сказал Климов.

По его мнению, если бы «Украина была суверенным государством», то она пошла бы на диалог с РФ еще в марте и приняла бы все условия Москвы.

«…и давно было бы всё спокойно, были бы реализованы все задачи, и спокойно жили бы люди. А пока происходит то, что происходит», — заключил сенатор.

18 августа Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

До этого, 7 июля, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться».

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя — 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил, и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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