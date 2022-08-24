Наследие императоров: почему Новороссия и Донбасс всегда были русскими

Спецпроект «Известий» о том, как складывалась жизнь в регионе в прошлом, и почему Россия вновь встала на защиту этого края

24 августа 2022, 18:27 0

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова