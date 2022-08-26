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В офисе Зеленского назвали переговоры с Россией смертным приговором

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал возможные переговоры с Россией «смертным приговором» для Киева. Об этом он заявил в интервью изданию The Hill, опубликованном 26 августа.

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«Президент Зеленский однозначно против [переговоров], и украинское общество непреклонно, потому что мы полностью осознаем риски», — подчеркнул он.

По мнению Подоляка, Россия может воспользоваться любой паузой в боевых действиях, чтобы ремобилизоваться и начать еще более сильное наступление на Украину. Поэтому переговоры с Москвой неприемлемы, уверен он.

Подоляк также добавил, что увеличение поставок западных вооружений помогут быстрее переломить ситуацию в стране, так как Киев сможет перейти в контрнаступление.

24 августа постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Россия рассчитывает на решение конфликта на Украине путем переговоров.

В тот же день в ходе визита в Киев уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон заявил, что сейчас нельзя пытаться наладить отношения с Россией. По его мнению, странам необходимо бороться с любой попыткой нормализовать отношения с РФ.

Ранее в августе президент Украины заявил, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими после 24 февраля территории.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться».

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя — 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев не ответил, и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Решение о начале спецоперации по защите Донбасса было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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