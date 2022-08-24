Борис Джонсон выступил против ведения переговоров Украины с Россией

В ходе визита в Киев уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон заявил, что сейчас нельзя пытаться наладить отношения с Россией. Об этом заявил политик на пресс-конференции 24 августа.

«Я не знаю, как украинский народ мог бы вести переговоры при нынешних обстоятельствах», — добавил Джонсон.

Он также сказал, что сейчас странам необходимо бороться с любой попыткой нормализовать отношения с РФ. Более того, Джонсон сравнил Россию с медведем, который «ест твою ногу».

Ранее 24 августа постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что Россия рассчитывает на решение конфликта на Украине путем переговоров.

Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Москвой возможны только после того, как российские войска покинут занятые ими территории. О нежелании возвращаться к дипломатическому урегулированию заявлял 13 августа и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, на данный момент у Киева нет поводов для возобновления мирных переговоров.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

До этого, 7 июля, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться».

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил, и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».