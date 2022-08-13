Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиция Германии исключила посредничество ФРГ в конфликте на Украине
Мир
Власти Запорожья сообщили о новом обстреле АЭС и Энергодара со стороны ВСУ
Мир
В Венгрии заявили о начале поставок газа из России сверх контрактов
Мир
Бойцы «Сомали» нашли в Песках раненых солдат ВСУ и оказали им помощь
Мир
МИД РФ допустил расширение зоны боевых действий из-за поставок оружия Киеву
Политика
В Госдуме назвали нереальной угрозу закрыть Финский залив для кораблей РФ
Армия
Союзные силы ЛДНР уничтожили две роты 72-й механизированной бригады Украины
Армия
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР
Экономика
Европа нарастила поставки косметики и лекарств в Россию
Общество
Минпромторг РФ предложил заменить второго пилота в самолетах на виртуального
Мир
МИД Литвы предложил ввести запрет на въезд россиян во всем ЕС
Туризм
Эстония утвердила закрытие границы для россиян с шенгеном с 18 августа
Сюжет:

Советник Зеленского приравнял мирные переговоры с Москвой к победе РФ

Советник Зеленского Подоляк: мирные переговоры будут означать победу России
0
Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мирные переговоры российской и украинской сторон будут означать победу России, заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Прямо по коридору: как завершились третьи переговоры Москвы и Киева
В ближайшие дни состоится встреча министров иностранных дел

«Переговоры с РФ на сегодняшний день будут означать лишь одно: что Россия выиграла. Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированое поражение Европы, демократических ценностей как таковых», — подчеркнул он в интервью украинскому изданию «Бабель» в субботу, 13 августа.

Подоляк отметил, что на данный момент у Киева нет поводов для возобновления мирных переговоров.

26 июля на сайте офиса Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом возобновить мирные переговоры с Россией и достичь согласия. В тексте говорилось, что «чем дольше мы воюем, тем больше смертей наших украинцев, наших детей».

Также в этот же день глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на совместной конференции с президентом Уганды указал на необходимость адресовать все вопросы по поводу нежелания Киева возобновлять переговорный процесс напрямую в Белый дом.

20 июля Лавров также спрогнозировал удержание Соединенными Штатами Украины от любых конструктивных действий и запрет на проведение переговоров с Россией.

Президент России Владимир Путин 7 июля заявил, что РФ не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться». Он также обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, а последняя 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022