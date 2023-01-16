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Два батальона ВСУ покинули фронт из-за нехватки боеприпасов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Военные из двух украинских батальонов, которые находились в Артемовске (украинское название — Бахмут) и Соледаре, покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов. Об этом испанская газета El Pais пишет в понедельник, 16 января.

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«Солдаты двух батальонов, дислоцированных в Соледаре и Бахмуте, сообщили El Pais, что покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов», — говорится в материале.

Командир танка в составе 24-й танковой механизированной бригады украинских войск с позывным Бурштин подтвердил соответствующую информацию. По его словам, из шести танков, которые были в его роте две недели назад, сейчас в боевой готовности находится лишь один, пишет REGNUM.

Также издание написало, что в настоящее время в Артемовске остается немного мирных жителей. В основном они скрываются в убежищах. Речь идет о порядка 10% от населения города до начала конфликта, которое составляло тогда 73 тыс. человек.

Некоторые из мирных жителей не покидают город, поскольку «настроены пророссийски», а пожилые люди хотят остаться дома, несмотря ни на что.

Ранее в этот день сдавшийся в плен военный ВСУ заявил, что в Артемовске погибла рота его сослуживцев. По его словам, ВСУ несли огромные потери, а командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в понедельник житель села Опытное Артемовского района Александр Щербин сообщил о намерении ВСУ уничтожить Артемовск в случае отступления из города, пишет Pravda.Ru.

15 января газета The Washington Post писала о том, что ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска. Киев сталкивается с непростым решением относительно того, сколько сил направить в город, так как Украина хотела бы в ближайшие месяцы начать контрнаступление, передает RT.

Ранее, 14 января, житель населенного пункта Щербин рассказал, как наемники из стран НАТО «пристреливали» украинских националистов по жилым кварталам села Опытное Артемовского района Донецкой Народной Республики.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января обязался организовать для боевиков в Артемовске и Соледаре беспрерывное и оперативное получение боеприпасов. В то же время один из националистов, работающих в районе Соледара, на условиях анонимности рассказал CNN о том, что киевское руководство бросило радикалов, несмотря на раненых боевиков и отсутствие еды и воды.

Как сообщила 10 января The Wall Street Journal, проанализировав мнение западных и украинских чиновников и аналитиков, боевикам следует оставить Артемовск, так как битва проходит на условиях России. По сведениям информатора газеты, радикалы признали большие потери в районе города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля из-за обострения ситуации в регионе и из-за обстрела со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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