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Житель Опытного заявил о планах ВСУ уничтожить город Артемовск при отступлении
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Житель Опытного заявил о планах ВСУ уничтожить город Артемовск при отступлении

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные сил Украины (ВСУ) намерены уничтожить Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в случае отступления из города. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал житель села Опытное Артемовского района Александр Щербин.

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«У меня тетка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла [на улицу] и услышала от них фразу: «Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать». То есть у них уже был приказ», — поделился местный в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 14 января, житель населенного пункта Александр Щербин уже рассказывал «РИА Новости» как наемники из стран НАТО «пристреливали» украинских националистов по жилым кварталам села Опытное Артемовского района Донецкой Народной Республики.

Российские военные освободили село Опытное в ДНР 15 ноября. До этого, 11 ноября, заместитель командира 1-й Славянской бригады Вооруженных сил России Олег Горленко рассказал, что на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Опытном российские военнослужащие нашли радиостанции и документы, представляющие оперативный интерес. Замкомандира заявил, что ВСУ не отступали, а по факту бежали.

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань побывал в освобожденном Опытном и увидел множество доказательств преступлений украинских военных. Перед уходом украинские военные занимались мародерством, видны разбросанные вещи, а также следы досмотров и поиска ценностей у жителей, уточнял он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля из-за обострения ситуации в регионе и обстрела со стороны украинский войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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