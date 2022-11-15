Корреспондент «Известий» показал следы мародерства ВСУ в освобожденном Опытном

В освобожденном селе Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружено множество доказательств преступлений украинских военных. Следы мародерства Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 15 ноября, показал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

Опытное располагается напротив Донецкого аэропорта, вблизи которого много лет закреплялись украинские войска. Сейчас в освобожденном селе разведывательный батальон «Спарта» и 1-я Славянская бригада ведут зачистку.

Корреспондент «Известий» показал, как одна из групп возвращается со стороны зачищаемых улиц. Группу сопровождает беспилотный летательный аппарат, чтобы просматривать засады и обочины.

«Заходили под минометы, вели нас наши, то есть зашли успешно, противник удалялся, то есть большого боя как бы такого не было, но немного постреляли. Судьба Опытного решена, мы его уже почти дозачищаем, зачищаем», — рассказал боец с позывным Флеш.

По его словам, дома на зачищаемой улице все разрушены. Перед уходом украинские военные занимались мародерством, видны разбросанные вещи, а также следы досмотров и поиска ценностей у жителей.

«Общались с местными жителями, враг мародерил у своих же жителей, у жителей этого города. Мало что осталось целого», — пояснил Флеш.

Ранее в этот день штаб теробороны ДНР сообщил, что российские войска освободили поселок Опытное на авдеевском направлении.

11 ноября заместитель командира 1-й Славянской бригады ВС РФ Олег Горленко рассказал, что на позициях ВСУ в Опытном российские военнослужащие нашли радиостанции и документы, представляющие оперативный интерес. Замкомандира заявил, что ВСУ не отступали, а по факту бежали.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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