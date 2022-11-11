Российские военные сообщили о бегстве ВСУ на авдеевском направлении

Вооруженные формирования Украины бежали из населенного пункта Опытное в южной части авдеевского укрепрайона в 20 километрах от Донецка. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил заместитель командира 1-й Славянской бригады вооруженных сил России Олег Горленко 11 ноября.

«Подразделения бригады зашли в населенный пункт Опытное, закрепились на его окраинах и идет зачистка <…> Отступлением я бы это не назвал, назвал бы больше это бегством, потому что на их (ВСУ. — Ред.) позициях мы находим и радиостанции, что никогда не делается, и документы, представляющие оперативный интерес. Так что это было именно бегство», ― пояснил военнослужащий.

Отмечается, что поселок Опытное прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.

Ранее, 11 ноября появились кадры боя 2-го батальона 1-й Славянской бригады Вооруженных сил РФ во время наступления на авдеевском направлении.

На записи видно, как боевая группа пробивается вдоль обочины к позициям врага, которые укрылись в водосточных трубах под автодорогой.

В этот же день офицер 1-й Славянской бригады с позывным Чиж рассказал, что российские войска смогли занять позиции на восточной окраине Опытного. Успех он объяснил грамотными действиями командования.

До этого, 2 ноября, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил об успехах союзных войск на линии соприкосновения в регионе, в том числе на авдеевском направлении.

28 октября Пушилин рассказал о ситуации на авдеевском направлении. ВС РФ, отметил он, продвинулись в районе населенного пункта Первомайское. По его словам, продвижение проходит на 50–100 м, освобождаются улицы и дома, указал он. Кроме того, идут бои за Невельское.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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