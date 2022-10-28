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Пушилин сообщил о продвижении российских войск на авдеевском направлении

Пушилин: российские войска на авдеевском направлении продвинулись в районе Первомайского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Российские войска на авдеевском направлении продвинулись в районе населенного пункта Первомайское. Об этом в пятницу, 28 октября, заявил врио Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Что касается авдеевского направления, есть продвижение на направлении населенного пункта Первомайское, также идут бои за Невельское», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, есть успехи почти по всей линии соприкосновения. На данный момент продвижение проходит на 50–100 м, освобождаются улицы и дома, указал Пушилин.

Накануне он также сообщил об определенных успехах на авдеевском и артемовском направлениях. Последнее он назвал одним из важнейших, поскольку взятие Артемовска нарушит логистику вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также он заявил, что российским военным удалось взять укрепления, оборудованные ВСУ в частном секторе на марьинском направлении, которое остается одним из самых сложных. Пушилин отметил, что противник в частном секторе достаточно серьезно укрепился, там были бетонные укрепления порядка 2 м, но несмотря на это был удачный штурм.

18 октября военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань рассказал, что под Донецком продолжаются упорные бои, российские военные выбивают украинские войска с позиций у Авдеевки. Он сообщил, что ВСУ теряют технику, выявленную с помощью дронов российскими военными. По целям весь день работает артиллерия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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