Российским военным удалось взять укрепления, оборудованные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в частном секторе на марьинском направлении, которое остается одним из самых сложных. Об этом врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире «Соловьев Live» в четверг, 27 октября.

По его словам, противник в частном секторе достаточно серьезно укрепился, там были бетонные укрепления порядка 2 м, пишет Pravda.Ru.

«Но тем не менее накануне был удачный штурм», — рассказал он.

Кроме этого врио главы ДНР заявил об определенных успехах на авдеевском и артемовском направлениях. Последнее он назвал одним из важнейших, поскольку взятие Артёмовска нарушит логистику ВСУ, сообщается на сайте aif.ru.

Пушилин отметил, что плацдарм украинских силовиков на краснолиманском направлении, откуда они пытались контролировать трассу Кременная — Сватово, был уничтожен на восточном берегу реки Жеребец, передает RT.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ уничтожили более 70 военных ВСУ и два танка на краснолиманском направлении, сообщает телеканал «360». Также было уничтожено пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

25 октября в Минобороны РФ сообщили об уничтожении более 120 украинских военных на краснолиманском направлении. Также были ликвидированы три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

При этом 24 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались вклиниться в оборону российской армии на краснолиманском направлении, но были остановлены и отброшены.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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