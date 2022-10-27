Пушилин заявил об уничтожении плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении

Плацдарм вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен на берегу реки Жеребец в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 27 октября, заявил врио главы республики Денис Пушилин.

По его словам, это те позиции, откуда ВСУ пытались контролировать трассу Кременная – Сватово.

«Краснолиманское направление, там ситуация динамично меняется, там 20-я армия отражала атаки противника несколько дней подряд, сейчас была возможность перейти уже в контрнаступление и выбить противника уже из населенных пунктов Макеевка Краснолиманского района, Новосадовое», — сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ уничтожили более 70 военных ВСУ и два танка на краснолиманском направлении. Также было уничтожено пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

25 октября в Минобороны РФ сообщили об уничтожении более 120 украинских военных на краснолиманском направлении. Также были ликвидированы три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль.

24 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались вклиниться в оборону российской армии на краснолиманском направлении, но были остановлены и отброшены.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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