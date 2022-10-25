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Более 120 военных ВСУ уничтожено за сутки на краснолиманском направлении
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Более 120 военных ВСУ уничтожено за сутки на краснолиманском направлении

Минобороны РФ: более 120 военных ВСУ уничтожено за сутки на краснолиманском направлении
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Более 120 украинских военных уничтожено за сутки на краснолиманском направлении. Об этом 25 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль», — сказал он.

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Кроме того, на купятском направлении противник атаковал на узком фронте позиции российской армии в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР). Российская артиллерия отбросила противника на исходные позиции. Уничтожено более 30 военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), а также танк, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Помимо этого, военные РФ отразили все атаки украинских боевиков на николаево-криворожском направлении.

Накануне Конашенков сообщил, что ВСУ пытались вклиниться в оборону российской армии на краснолиманском направлении, но были остановлены и отброшены. В ведомстве уточнили, что уничтожено более 20 украинских военных и две боевые машины пехоты, а также более 80 украинских военнослужащих.

Ранее, 21 октября, в Минобороны рассказали о том, что ВС РФ удалось сорвать очередную попытку украинских военных форсировать реку Жеребец на краснолиманском направлении, которую они предпринимают уже третий день подряд.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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